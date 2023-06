Accord et fin de la grève chez Epicura

La proposition de convention collective de travail envoyée par la direction samedi 3 juin 2023 a été acceptée par le Setca dès lundi matin. La CNE a avalisé l'accord mardi, après une nouvelle journée de grève menée lundi, avec service minimum dans les différentes unités des sites. "Nous voulions aller plus loin dans nos revendications, qui ont, finalement, été respectées par la direction", a indiqué Eric Caudron (CNE). "Nous avons donc validé la convention et levé le préavis de grève mardi." La nouvelle convention collective comprend, notamment, la prolongation des 15 équivalents temps-plein (ETP) pour renforcer les unités de soins sur les trois sites hospitaliers d'Ath, Baudour et Hornu (soit 5 par site) jusqu'à la fin de l'année 2023, l'engagement de 9 ETP aides-soignants (3 par site) pour renforcer les équipes mobiles jusqu'à la fin de l'année 2023 ainsi que l'engagement immédiat de 2 ETP dans l'équipe mobile d'Ath. En outre, l'avantage des jours d'incapacité sans certificat pour les travailleurs de l'ex-CHHF (site d'Hornu) est maintenu. Des postes d'infirmier-chef adjoint dans certaines unités devront par ailleurs être mis en place en 2024. Les congés seront également mieux planifiés afin d'éviter la surcharge de travail en fin d'année et des recrutements seront actés dans des services bien spécifiques. (Belga)