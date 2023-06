Affaire Sanda Dia - L'affaire illustre une nouvelle fois une justice trop souvent laxiste, estime GL Bouchez

"Minimiser de tels actes avec des peines aussi ridicules en dit long sur un certain état d'esprit. La Justice ne doit pas réagir comme une caste assiégée face à cette affaire mais au contraire en étant ouverte aux besoins de la société et à ses interrogations", a-t-il ajouté sur le réseau social. Sanda Dia est décédé en 2018 lors d'une activité de baptême du cercle estudiantin Reuzegom à la KULeuven. En mai, la cour d'appel d'Anvers a acquitté les 18 prévenus d'administration de substances nuisibles et de négligence coupable. Ils ont cependant été condamnés à 200 à 300 heures de travaux d'intérêt général pour homicide involontaire, traitement dégradant et infractions à la législation sur le bien-être animal. Ce jugement clément suscite de vives réactions en Flandre, dont celle du président du CD&V, Sammy Mahdi, et du PTB qui dénonce une "justice de classe". (Belga)