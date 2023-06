Des patients atteints d'endométriose remettent mercredi une lettre ouverte à Vandenbroucke

L'endométriose est une maladie chronique qui se traduit par une inflammation des tissus hormonosensibles. Ces symptômes sont localisés dans la cavité abdominale, sur le péritoine et les organes du bassin et provoquent des maux tels que des douleurs menstruelles sévères, une fatigue importante et des problèmes de fertilité. La maladie affecte environ 10% des femmes, mais est difficile à identifier, laissant de nombreuses femmes souffrantes. Dans leur lettre ouverte, les patients demandent entre autres que les ministres belge et néerlandais de la Santé ainsi que les associations de médecins se penchent rapidement et en profondeur sur un plan ambitieux pour améliorer les soins relatifs à l'endométriose. Aux Pays-Bas, la lettre a déjà été remise au ministre de la santé Ernst Kuipers. En Belgique, la Chambre a approuvé unanimement, en avril dernier, une résolution pour demander plus d'attention en faveur de l'endométriose. Pas moins de 122 témoignages de patients accompagnent la lettre ouverte. "En raison de diagnostics extrêmement tardifs et d'un manque de connaissances et d'expertise, les patients souffrent souvent de dommages évitables pour la santé, les organes et la fertilité", explique Kristine De Schamphelaere, l'une des initiatrices de l'action. "Beaucoup d'éléments sont encore inconnus à propos de l'endométriose, notamment en raison d'un manque de recherches sur la maladie, mais presque tous les témoignages montrent que les informations déjà disponibles ne sont généralement pas ou insuffisamment connues des prestataires de soins de santé." La plate-forme de patients indépendante Endo Awareness BE-NL est à l'initiative de l'action, en collaboration avec différentes plate-formes de soutien et d'éducation. (Belga)