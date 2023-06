Deux joueurs chinois de snooker suspendus à vie pour matches truqués

Outre Wenbo et Hang, l'ancien vainqueur des Masters Yan Bingtao a également été suspendu et ne pourra participer à aucune compétition jusqu'au 11 décembre 2027. Les sept autres concernés ont reçu des suspensions allant de 2 ans et 11 mois à 5 ans et 4 mois. Ces dix joueurs chinois ont truqué des matches à des fins de jeu, d'après la commission disciplinaire. L'enquête avait débuté en août 2022 après un signalement de l'association internationale pour l'intégrité de jeu (IBIA). Les concernés ont été interrogés en audience au cours des dernières semaines. Selon la fédération, Wenbo et Hang étaient des acteurs majeurs et ont refusé de coopérer à l'enquête. Bingtao, Lu Ning, Zhao Jianbo, Bai Langning, Chang Bingyu, Chen Zifan, Zhao Xintong et Zhang Jiankang ont reconnu leur culpabilité et évité ainsi une suspension à vie. (Belga)