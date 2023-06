Elections 2024 - Scrutin européen ouvert aux +16 ans: les écoles ont un "rôle indéniable" à jouer

"Les écoles ont un rôle indéniable à jouer", a jugé Mme Désir, interrogée mardi par plusieurs députés en commission du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur cette thématique. La ministre enverra d'ailleurs prochainement une circulaire aux écoles pour les sensibiliser à l'importance de la participation de ces jeunes aux prochaines élections européennes, a-t-elle annoncé. Cette circulaire présentera les différents outils déjà à disposition des écoles et les partenariats possibles avec différents acteurs actifs sur le terrain de la citoyenneté et de la démocratie. Devant les députés, Mme Désir a rappelé que si des débats politiques étaient organisés dans les écoles en vue du scrutin, il convenait alors de veiller à ce que tous les partis démocratiques y soient représentés. Près de 285.000 jeunes Belges sont potentiellement concernés pour l'abaissement à 16 ans du droit de vote aux prochaines élections européennes. Les jeunes intéressés doivent toutefois faire la démarche de s'inscrire préalablement sur les listes électorales, soit via leur commune, soit via le site internet de SPF Intérieur. (Belga)