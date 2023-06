Invasion de l'Ukraine - Zelensky convoque son Conseil de sécurité après l'effondrement du barrage de Kakhovka

"Centrale hydroélectrique de Kakhovka. Encore un crime de guerre commis par les terroristes russes. Le président a convoqué le Conseil de sécurité national", a écrit Andriï Iermak sur Telegram. Le barrage de Kakhovka, occupé par Moscou depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, a été endommagé dans la nuit de lundi à mardi, selon des sources russes et ukrainiennes concordantes. Onze des 28 digues du barrage ont été brisées et un effondrement en cascade est en cours, d'après un responsable des secours, cité par l'agence de presse étatique russe Tass. S'il rompt, plus de 80 localités risquent d'être inondées. Kiev et Moscou se rejettent mutuellement la responsabilité de la destruction du barrage. Cette dernière "confirme encore aux yeux du monde qu'ils (les Russes, NDLR) doivent être expulsés de chaque recoin du territoire ukrainien. Pas un mètre ne devrait rester entre leurs mains, car ils utilisent chaque mètre pour faire régner la terreur", a réagi mardi matin sur Twitter le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les autorités locales installées par Moscou ont, de leur côté, mis en cause de "multiples frappes" ukrainiennes. Le maire de la ville de Nova Kakhovka, Vladimir Leontiev, a ainsi affirmé qu'elles avaient détruit les robinet-vannes du barrage et provoqué une "jetée d'eau incontrôlable". (Belga)