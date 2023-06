Jupiler Pro League - Le Danois Mikkel Hemmersam est le nouveau Sports manager du RSC Anderlecht

"Il travaillera en étroite collaboration avec le CEO Sports Jesper Fredberg afin de suivre et développer la stratégie à long terme du club. Mikkel sera aussi responsable du scouting, du recrutement et de l'organisation des RSCA Futures, il mettra à profit son expertise dans le développement des talents et il optimisera la transition de nos jeunes talents vers l'équipe première". Avocat pendant plus de dix ans, il a été responsable du recrutement de 2014 à 2018 dans la Académie du FC Copenhague. Il est ensuite devenu recruteur indépendant et était depuis 2020 CO-CEO et directeur sportif du FC Nordsjaelland. Le RSC Anderelcht rappelle que "dans une récente étude du CIES, le FC Nordsjaelland est arrivé en tête des clubs issus du monde entier qui donnent le plus de temps de jeu aux joueurs de moins de 20 ans." "Ça faisait un certain temps que nous recherchions le bon renfort pour le département sportif" a expliqué Fredberg. "Avec Mikkel, nous accueillons quelqu'un qui possède l'expérience nécessaire et un parcours qui correspond parfaitement à l'ADN du RSCA. Il possède aussi une connaissance approfondie du foot européen, une expérience en matière de gestion et une grande passion pour le développement des talents." (Belga)