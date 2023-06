La Bourse de Tokyo a grimpé pour une quatrième séance d'affilée

L'indice vedette Nikkei a grimpé de 0,9% à 32.506,78 points et l'indice élargi Topix est monté de 0,74% à 2.236,28 points. Au Japon, la spirale négative des salaires en termes réels (ajustés de l'inflation) s'est poursuivie en avril pour un 13ème mois d'affilée (-3% sur un an). Ces données pires que prévu n'augurent rien de bon pour la vitalité de la consommation des ménages nippons, qui a d'ailleurs chuté en avril (-4,4%). Mais aux yeux des investisseurs, ces données ont accru la probabilité d'un maintien durable de la politique monétaire ultra-accommodante de la BoJ, favorable aux valeurs boursières japonaises. Les titres de fournisseurs japonais d'Apple ont décliné ou à peine progressé après la présentation lundi par le géant technologique américain de son premier casque de réalité virtuelle et augmentée, "Vision Pro", qui sera lancé au prix plutôt salé de 3.500 dollars. Le dollar baissait un peu par rapport au yen, un dollar valant 139,39 yens vers 06H40 GMT (08H40, heure de Bruxelles) contre 139,58 yens lundi à 21H00 GMT. Le cours de la monnaie européenne face à la devise nippone était quasi inchangé, à un euro pour 149,55 yens contre 149,54 yens la veille. L'euro grimpait par ailleurs à 1,0730 dollar contre 1,0713 dollar lundi à 21H00 GMT. Le marché du pétrole refluait, l'effet de l'annonce dimanche d'une nouvelle baisse de production de l'Arabie saoudite n'ayant pas duré. Après 06H30 GMT (08H30, heure de Bruxelles), le baril de WTI américain perdait 0,94% à 71,47 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord reculait de 0,85% à 76,06 dollars. (Belga)