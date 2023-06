La Cour suprême polonaise annule la grâce du ministre de l'Intérieur

M. Kaminski fait partie du gouvernement polonais en tant que ministre de l'Intérieur depuis 2019. Quatre ans plus tôt, il avait été reconnu coupable d'abus de pouvoir dans le cadre d'une enquête pour corruption au sein du ministère de l'Agriculture, alors qu'il se trouvait à la tête de l'agence anticorruption polonaise (CBA). Le ministre avait été condamné à trois ans de prison et s'était vu interdire d'exercer une fonction publique pendant dix ans par un tribunal de première instance. Le président Duda l'avait alors immédiatement gracié, avant même qu'une cour d'appel ne se prononce sur l'affaire. L'évènement s'était produit peu après que le parti Droit et Justice (PiS) n'arrive au pouvoir en Pologne. La décision du président Duda, lui-même membre du PiS, a toujours été controversée. Elle a toutefois ouvert la voie à la nomination de Mariusz Kaminski au poste de ministre de l'Intérieur en 2019. Mardi, la Cour suprême polonaise a statué que le droit de grâce ne peut être accordé qu'aux personnes dont la culpabilité a été établie par un verdict définitif, ce qui n'était pas le cas du ministre, qui devra dès lors être jugé une nouvelle fois. (Belga)