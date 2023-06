Le code jaune pour risque d'incendie reste en vigueur dans les zones naturelles de Flandre

Le code jaune pour les risques d'incendie de forêt est actuellement en vigueur sur l'ensemble des provinces flamandes. Au cours des prochains jours, les conditions météorologiques et les observations sur le terrain feront l'objet d'une analyse plus approfondie. L'Agence flamande pour la nature et les forêts a confirmé qu'en cas de passage au code orange, il est très probable que cela concerne d'abord la province d'Anvers et le Limbourg. Le code jaune pour risque d'incendie est en vigueur pour toute la Flandre depuis jeudi dernier, alors qu'il ne concernait que les provinces d'Anvers et du Limbourg jusque-là. Après analyse, l'agence a décidé de relever l'échelle de risque à un code jaune généralisé. Un temps très ensoleillé et chaud est notamment prévu pour les semaines à venir, ce qui augmente le risque de feux de forêt. Les agents et pompiers sont actuellement très vigilants. Si un incendie se déclare durant ce code jaune, les pompiers se déploieront avec des effectifs adaptés. La présence de personnes dans les tours de guet dépend par ailleurs de l'évaluation du risque par l'Agence de la nature et les services de secours. (Belga)