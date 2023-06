Lotto Belgium Tour - Le Tour de Belgique féminin est annulé

Les organisateurs ne pouvaient pas garantir de manière optimale la sécurité des coureuses. Il n'est pas encore décidé si la course reprendra la saison prochaine. "C'est avec beaucoup de regret que j'ai dû faire une croix sur notre Lotto Belgium Tour. Il y avait de gros problèmes pour les deux dernières étapes. La sécurité des coureuses ne pouvait pas être garantie dans ces étapes donc cela s'arrête. Nous avons essayé de nombreuses autres solutions, mais nous n'avons pas réussi. De plus, la situation financière ne cessait de s'aggraver, de sorte que le montant des pertes était vraiment trop élevé", a expliqué l'organisateur Tom Thienpont. "Tout semblait si beau. Le parcours était à nouveau prometteur, j'avais réussi à convaincre les sponsors de faire des efforts financiers supplémentaires pour compenser les coûts. Jusqu'à ce que nous rencontrions des problèmes de signalisation et que nous n'ayons pas assez de signaleurs. La course du samedi, avec départ et arrivée à Renaix, se déroule en partie sur les routes de la partie francophone du pays. Là, on ne voulait pas installer des panneaux de signalisation. À Renaix, avec laquelle nous collaborons parfaitement, nous avons pu redessiner l'itinéraire, mais c'était vraiment trop court pour tout mettre en ordre. Et puis, il y a eu notre ultime étape à Grammont. Il y a eu un problème avec les signaleurs. Notre course par étapes se déroule en même temps que le Baloise Belgium Tour (le Tour de belgique masculin). Et ce jour-là, il y avait beaucoup d'autres événements qui nécessitaient des signaleurs. Sans eux, il n'y a pas de course". (Belga)