Neuf policiers blessés après une bagarre lors d'une descente de la Lesse

Selon Sudpresse, les policiers se trouvaient tous sous l'influence de l'alcool lorsque la bagarre générale a éclaté. Celle-ci aurait eu lieu parce que des jeunes ont dragué des policières de la brigade. Parmi les blessures constatées chez les policiers, Sudpresse relève en outre des côtes cassées, un tympan perforé, un tendon de la main déchiré et une mâchoire brisée. Après cette bagarre générale, une policière aurait tenu des propos racistes à l'encontre des jeunes et s'en serait également prise à une de ses collègues qui tentait de la calmer en lui crachant dessus. Le parquet de Namur a été avisé des faits mais se refuse actuellement à tout commentaire. "Nous n'avons pas encore reçu tous les PV, il est donc difficile de confirmer quoi que ce soit. Mais cette affaire est prise très au sérieux et l'enquête sera confiée à un service d'enquête spécialisé", explique Marie Roquiny, porte-parole du parquet de Namur. Certains des policiers impliqués dans cette bagarre générale faisaient par ailleurs partie des 11 policiers qui ont participé, fin 2020 au commissariat de Molenbeek-Saint-Jean, à une raclette en infraction aux règles sanitaires alors en vigueur. À cette époque, les repas des fêtes de fin d'année étaient limités à une bulle familiale restreinte en raison de l'importance de la propagation du coronavirus. (Belga)