PGA Tour - Le PGA Tour annonce sa fusion avec le LIV Golf du fonds souverain saoudien

"Les parties ont signé un accord qui combine les activités commerciales et les droits du PIF (le fonds souverain saoudien, ndlr) dont le LIV Golf avec les activités commerciales et les droits du PGA Tour et du DP World Tour dans une nouvelle entité à but lucratif détenue collectivement", a expliqué le communiqué. Le LIV Golf, circuit professionnel de golf, avait été lancé en juin 2022. Il avait été considéré comme une ligue dissidente du PGA Tour, le circuit professionnel qui dominait jusqu'alors le monde de la petite balle blanche. Plusieurs joueurs majeurs avaient choisi de rejoindre le nouveau circuit promu par le fonds souverain saoudien (PIF), dont Thomas Pieters, ce qui leur interdisait l'accès à toutes les compétitions organisées sous l'égide du PGA Tour. Le nom de la nouvelle entité qui réunira les différents circuits n'a pas encore été annoncé. (Belga)