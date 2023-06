PGA Tour - Le PGA Tour annonce sa fusion avec le LIV Golf du fonds souverain saoudien

"Les parties ont signé un accord qui combine les activités commerciales et les droits du PIF (le fonds souverain saoudien, ndlr) dont le LIV Golf avec les activités commerciales et les droits du PGA Tour et du DP World Tour dans une nouvelle entité à but lucratif détenue collectivement", a expliqué le communiqué. Le LIV Golf, circuit professionnel de golf, avait été créé en octobre 2021 et lancé en juin 2022. Il était considéré comme une ligue dissidente face au PGA Tour, le circuit professionnel qui dominait jusqu'alors le monde de la petite balle blanche. "Après deux ans de nuisances et de distraction, c'est un jour historique pour le jeu que nous connaissons et aimons tous", a réagi le patron du PGA Tour Jay Monahan. L'annonce devrait donner lieu à un accord mutuel supposé mettre fin à tous les litiges en cours entre les différentes organisations. Plusieurs joueurs majeurs avaient choisi de rejoindre le nouveau circuit promu par le fonds souverain saoudien (PIF), dont Thomas Pieters, ce qui leur interdisait l'accès à toutes les compétitions organisées sous l'égide du PGA Tour. Une plainte avait notamment été déposée contre le circuit américain du PGA par 11 golfeurs, soutenus ensuite par le LIV Golf. Par ailleurs, le DP World Tour, ancien PGA European Tour, avait remporté un procès contre 12 joueurs ayant migré vers le circuit dissident, parce qu'ils avaient commis "de graves infractions" au code de conduite en participant sans autorisation au LIV Golf. Le nom de la nouvelle entité qui réunira les différents circuits n'a pas encore été annoncé. (Belga)