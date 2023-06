Plusieurs élèves, bloqués dans un ascenseur du métro bruxellois, secourus par les pompiers

"Il s'agissait d'une dizaine d'élèves, tous atteints de troubles de l'ouïe et de la parole", précise le porte-parole. "Le technicien de la société d'ascenseurs n'ayant pas pu remettre l'installation en service dans un délai raisonnable, les pompiers ont donc été appelés. Les portes de l'ascenseur s'ouvraient sur un mur dans la cage d'ascenseur, c'est pourquoi nous avons fait appel à notre équipe RISC, qui est spécialisée dans les techniques de sauvetage en montagne." "Un des membres de l'équipe a été descendu pour ouvrir les portes de l'ascenseur puis hisser les enfants, un par un, à l'aide d'un harnais sur le toit de la cabine. De là, ils ont pu rejoindre le rez-de-chaussée à l'aide d'une échelle. "L'intervention s'est déroulée dans le calme et les enfants sont sains et saufs", poursuit Walter Derieuw. "Les élèves ont été impressionnés par les moyens déployés, mais ils se sont comportés de manière courageuse et ont suivi scrupuleusement les consignes données à l'aide de panneaux. L'origine de l'incident technique reste à déterminer." (Belga)