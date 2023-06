Premier League - Tottenham annonce l'arrivée de l'entraîneur australien Ange Postecoglou

"Ange apporte une mentalité positive et un style de jeu rapide et offensif. Il a de solides antécédents en matière de développement de joueurs et comprend l'importance du lien avec l'académie - tout ce qui est important pour notre club. Nous sommes ravis qu'Ange nous rejoigne alors que nous nous préparons pour la saison à venir", s'est fléicité Daniel Levy, le président de Tottenham. La nomination de Postecoglou, 57 ans, met fin à la longue attente qui a suivi le limogeage de l'Italien Antonio Conte le 26 mars. Cristian Stellini, le 26 mars, et Ryan Mason, à partir du 24 avril, ont assuré successivement l'intérim mais le club londonien n'a pas réussi à se qualifier pour l'Europe la saison prochaine, une première depuis 2009-2010, à la suite de sa 8e place finale en Premier League. Samedi soir, après la victoire en Coupe d'Écosse, Postecoglou avait annoncé à l'actionnaire principal du Celtic, Dermot Desmond, sa décision de quitter le club de Glasgow. L'ancien sélectionneur de l'Australie entre 2013 et 2017, né à Athènes, a remporté avec le Celtic cinq trophées nationaux sur six possibles depuis son arrivée du club japonais des Yokohama Marinos en juin 2021. (Belga)