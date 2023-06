Roland-Garros - Aryna Sabalenka élimine Elina Svitolina en quarts de finale et rejoint Muchova en demie

L'ancienne partenaire d'Elise Mertens en double a gagné le premier set grâce à la seule balle de break de la manche dans le 9e jeu et après avoir été menée 0-2 dans la seconde, elle a aligné quatre jeux (4-2). Svitolina n'est jamais ensuite parvenue à combler son break de retard. Sabalenka, 25 ans, jouera sa 4e demi-finale en simple dans une épreuve du Grand Chelem. Elle avait perdu les deux premières à Flushing Meadows en 2021 et 2022 et gagné la dernière à Melbourne cette année. Jusqu'à cette année, elle n'avait jamais dépassé les seizièmes de finale (en simple) aux Internationaux de France. La native de Minsk a remporté deux titres en double à l'US Open en 2019 Svitolina jouait à 28 ans son 4e quart sur la terre battue parisienne après 2015, 2017 et 2020 et espérait disputer sa troisième demie après celles à Wimbledon et l'US Open en 2019 et à l'Open d'Australie en 2021. Sabalenka jouera sa place en finale contre la Tchèque Karolina Muchova (WTA 43) qui a battu la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 333) 7-5 et 6-2. Sabalenka a gagné leur seul duel qui remonte à 2019 en demi-finale à Zhuhai en Chine 7-5, 7-6 (7/4). (Belga)