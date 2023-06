Screen Flanders investit deux millions d'euros dans trois films et cinq séries

Trois films, à savoir "Skiff, "Waarom Wettelen" et le long métrage d'animation "Juul", sont concernés par cette nouvelle vague d'investissements. Cinq séries de fiction bénéficieront également de ce soutien: "Moresnet", "How To Kill Your Sister", la deuxième saison d'"Arcadia" ainsi que deux coproductions internationales, "Elixir" et la troisième saison de "State Of Happiness". Ces divers projets recevront un soutien allant de 100.000 à 400.000 euros, soit le montant maximum proposé par Screen Flanders. C'est à travers ce fonds que les autorités flamandes soutiennent financièrement des productions audiovisuelles qui dépensent une partie de leur budget en Région flamande. Screen Flanders est une initiative de l'Agence pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat (VLAIO), en collaboration avec le Fonds Audiovisuel de Flandre (VAF). (Belga)