Serie A - Le propriétaire de l'AC Milan vire l'icône du club Paolo Maldini

La raison de cette éviction serait des divergences de vues fondamentales sur l'orientation future du club. Outre Maldini, le directeur sportif Frédéric Massara devrait également partir, selon les informations des deux quotidiens italiens. Il ne reste plus que la confirmation officielle du Milan. Maldini et Massara étaient encore sous contrat jusqu'en 2024. Paolo Maldini, 54 ans, dont le père Cesare a joué et entraîné Milan, est la plus grande star de l'histoire des Rossoneri. Il a joué au club toute sa vie depuis son enfance jusque chez les professionnels de 1985 à 2009. Durant cette période, le défenseur de charme a notamment remporté cinq fois la Coupe des champions/ Ligue des Champions (et joué trois autres finales), et la Serie A à sept reprises. Il a été capitaine du Milan de 1997 jusqu'à la fin de sa carrière. Depuis juin 2019, Maldini était directeur technique du club et donc coresponsable de l'effectif et du marché des transferts. Son entente avec Cardinale n'aurait jamais été très bonne. Si l'année dernière, les Milanais ont remporté le titre de champion de Serie A à la surprise générale, ils viennent de terminer à une décevante 4e place du championnat cette saison et ont été éliminés en demi-finales de la Ligue des Champions par le grand rival de la ville, l'Inter. Les arrivées des attaquants belges Charles De Ketelaere et Divock Origi l'été dernier, n'ont pas apporté leurs effets attendus et seraient reprochées à Maldini et Massara. (Belga)