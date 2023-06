World Athletics Continental Tour - Hanne Claes bat son record personnel sur 400m haies et se qualifie pour les Mondiaux

Le meilleur chrono de Claes, 55.20, remontait à 2018. Depuis, elle a connu de nombreuses blessures et a également changé d'entraîneur, passant de Jacques Borlée à Carole Bam. Mardi, elle a non seulement retrouvé son ancien niveau, mais elle est descendue trois centièmes sous la limite pour les Mondiaux et elle a devancé Elodie Ouedraogo et Ann Mercken pour se hisser à la deuxième place parmi les performances belges de tous les temps. Seul Paulien Couckuyt, détentrice du record national, a été plus rapide avec 54.47. Camille Laus, une autre Belgian Cheetah, a également réalisé d'excellentes performances à Huelva. Elle a couru le 400 mètres en 51.76, se rapprochant ainsi de son record personnel vieux de cinq ans (51.49) alors que la limite pour les Mondiaux est de 51.00. Chez les hommes, Dylan Borlée a couru en 45.94. Son record de la saison est de 45.80, son record personnel de 45.18 et la limite pour Budapest est de 45.00. Sur 1.500 mètres, Pieter Sisk a amélioré son temps en 3:36.21. Il détrône ainsi Ivo Van Damme en tant que détenteur du record du club de Louvain. Stijn Baeten a terminé en 3:37.21 alors qu'il faut 3:34.20 pour les Mondiaux. Au lancer du disque, Philip Milanov a pris la deuxième place avec 64m50. Son record de la saison est de 65m19, le national de 67m26 et 67m00 sont demandés pour aller aux Mondiaux. (Belga)