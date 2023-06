Armée - Le général-major Jean-Pol Baugnée investi comme nouveau commandant de la composante Terre

Cet officier au CV bien rempli - il a notamment commandé le bataillon de Chasseurs ardennais de Marche-en-Famenne - a succédé, au cours d'une impressionnante cérémonie militaire organisée au Cinquantenaire à Bruxelles, en présence notamment de la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, au général-major Pierre Gérard, à la tête des "kakis" depuis octobre 2019. Lui aussi est issu des Chasseurs ardennais et il deviendra représentant militaire belge ("Milrep" en jargon) auprès de l'Otan et de l'Union européenne. Le général Baugnée, un ingénieur de formation et ancien tankiste, a été nommé à ce grade le 26 mars dernier, date des promotions trimestrielles à l'armée. Il a été investi dans cette nouvelle fonction par le chef de la Défense (Chod), l'amiral Michel Hofman, qui a souligné que la composante Terre était "la plus complexe" des quatre et celle à laquelle "on se tourne" en cas de crise, que ce soit le déploiement de militaires en rue pour épauler la police fédérale ou assurer la protection des centrales nucléaires, la crise du Covid-19, lors de l'opération "Red Kite" d'évacuation en août 2021 à Kaboul après le retour au pouvoir des talibans au pouvoir en Afghanistan ou lors des inondations de juillet 2021. "Ses unités sont toujours prêtes à intervenir", a souligné le "patron" des forces armées belges, devant un parterre d'invités rassemblés sur l'esplanade du Cinquantenaire et d'une douzaine de détachements militaires, sur fond de coups de canons tirés dans le parc. (Belga)