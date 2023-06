BNXT League - ZZ Leiden va défendre son titre contre Ostende

Déjà vainqueur 67 à 86 au Dôme de Charleroi, ZZ Leiden a confirmé son succès sur Spirou Charleroi 71 à 58 et pourra défendre son titre lors d'une finale jouée au meilleur des trois manches. Côté carolo, Jhivvan Jackson a terminé meilleur marqueur avec 23 points (9 rebonds). Son adversaire en finale sera Ostende. Les Côtiers, battus d'un point en terre limbourgeoise à l'aller (87-86), ont profité de l'avantage de leur salle pour s'imposer aisément 104 à 67 et se qualifier. Pierre-Antoine Gillet et Olivier Troisfontaines ont terminé respectivement avec 24 et 20 points. Ostende aura l'avantage du terrain en finale et recevra vendredi (20h30) avant d'aller aux Pays-Bas dimanche (15h00) et de recevoir mardi prochain si une belle est nécessaire. C'est la deuxième édition de cette BNXT League remportée l'an dernier par Zorg en Zekerheid Leiden qui avait battu Donar Groningen en finale. Ostende est champion de Belgique pour la 24e fois, la 12e d'affilée, alors que ZZ Leiden a été couronné champion des Pays-Bas cette saison pour la 5e fois de son histoire. (Belga)