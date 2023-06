Bras de fer à l'aéroport londonien d'Heathrow: un syndicat annonce 31 jours de grève

Dans un communiqué mercredi, Unite indique que plus de 2.000 agents de sécurité parmi ses membres vont débrayer lors de 31 jours à partir du 24 juin, soit une montée en puissance d'un conflit social qui dure depuis des mois. Ces nouvelles mesures de grèves au terminal 3 de l'aéroport devraient entraîner "des perturbations, retards et annulations de vols chez de nombreuses compagnies aériennes dont Virgin, Emirates, Qatar, United, American et Delta", détaille Unite. Ces arrêts de travail s'ajoutent à d'autres au terminal 5 qui vont "avoir un impact lourd sur le calendrier de vols de British Airways", ajoute le syndicat. Sharon Graham, secrétaire générale d'Unite, affirme que Heathrow est "une entreprise incroyablement prospère, et anticipe des profits confortables cet été avec des salaires juteux attendus pour les dirigeants", alors que "ses employés ont du mal à joindre les deux bouts et sont payés bien moins que les travailleurs des autres aéroports" de la capitale britannique. Les employés concernés ont rejeté une offre d'augmentation "inférieure à l'inflation" de 10,1%. Le syndicat ajoute que les rémunérations moyennes des employés de l'aéroport ont "chuté de 24% depuis 2017 en termes réels", à savoir en excluant l'inflation, alors que "la rémunération du directeur général John Holland-Kaye" entre 2020 et 2021 est passée de 800.000 livres par an à 1,5 million de livres. A Pâques, l'aéroport avait déjà connu une grève de quelque 1.400 agents de sécurité pendant dix jours en pleines vacances scolaires, après l'échec de discussions salariales. Heathrow dit avoir déjà augmenté les salaires de 4% l'an dernier et avoir alors également versé 2.000 livres de prime. (Belga)