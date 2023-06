Communales 2024 - La députée Séverine de Laveleye sera candidate bourgmestre d'Ecolo-Groen à Forest

La bourgmestre actuelle, Mariam El Hamidine, a quant à elle souhaité passer le relais et soutenir le projet collectif en poussant la liste, après deux mandats au sein du collège - un comme échevine, et un comme bourgmestre. Séverine de Laveleye, actuellement également conseillère communale, et Alain Mugabo occuperont respectivement la première et la deuxième place sur la liste des Verts. (Belga)