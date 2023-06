Conference League - West Ham s'offre le titre après avoir battu la Fiorentina en finale

West Ham s'est offert une première belle occasion juste avant le quart d'heure de jeu mais le tir de Declan Rice à l'entrée de la surface passait juste à gauche du but de la Fiorentina (13e). Quelques minutes plus tard, les Italiens avaient une chance d'ouvrir le score suite à une action très brouillonne dans le rectangle de West Ham mais heureusement le tir de Jovic était contré par la défense anglaise (21e). Le match a été brièvement interrompu suite à des jets d'objets de la part des supporters britanniques sur Biraghi (34e). Dans les dernières secondes de la première mi-temps, Jovic était proche de mettre la Fiorentina aux commandes avec un but de la tête mais ce dernier était annulé pour une position de hors-jeu de l'attaquant bosnien (45e+5). Après intervention du VAR, West Ham écopait d'un penalty suite à une faute de main de Biraghi dans le rectangle. Benrahma envoyait une frappe lourde au fond des filets et mettait les hommes de David Moyes aux commandes (62e). Il ne fallait que cinq minutes aux Italiens pour égaliser et relancer totalement le match grâce à un tir croisé de Bonaventura (67e). Mandragora était proche du 2-1 pour la Fiorentina mais son tir passait à côté des cages d'Areola (72e). Les Anglais prenaient une avance décisive en fin de match, à quelques secondes du début des arrêts de jeu. Bien lancé entre trois défenseurs, Jarrod Bowen prenait tout le monde de vitesse et envoyait la balle au fond des filets (90e). (Belga)