Critérium du Dauphiné - Jonas Vingegaard prend de l'avance sur les favoris et "espère aller chercher le maillot"

"J'aurais aimé remporter l'étape", a confié Vingegaard au micro des organisateurs. Mais le favori de l'épreuve a salué la performance de son compatriote. "Mikkel a roulé un super chrono. J'ai été très impressionné." Après avoir signé le premier temps intermédiaire, Jonas Vingegaard a été rattrapé par le vainqueur du jour dans la deuxième partie. "Le plan, c'était de partir vite. Je suis peut-être sorti un peu vite. Je voulais en garder un peu dans la deuxième partie et attaquer à nouveau dans la troisième partie, mais je n'avais plus grand-chose dans les jambes", a-t-il avoué. Mikkel Bjerg a terminé 12 secondes devant Vingegaard. Le Danois était néanmoins satisfait de sa performance, et la 2e place au classement général décharge son équipe de certaines responsabilités. "Sans le maillot, on n'aura pas à travailler demain", a-t-il expliqué, bien qu'il "espère pouvoir aller chercher le maillot dans les prochains jours". Au classement général, Jonas Vingegaard est le meilleur des coureurs considérés comme favoris, à 12 secondes de Bjerg. Le Britannique Ben Wright (Bahrain-Victorious), le suit à 34 secondes du leader. Les quatre dernières étapes devraient permettre une explication entre les hommes forts, après trois premières étapes relativement aisées suivies du contre-la-montre, mercredi. Jeudi, la 5e étape conduira le peloton de Cormoranche-sur-Saône à Salins-les-Bains sur 191,1 kilomètres. La première moitié sera plate, avant une première montée et deux autres ascensions dont la Côte de Thésy de deuxième catégorie (3,7 km à 8,2%) à 14 kilomètres du terme. (Belga)