Critérium du Dauphiné - Mikkel Bjerg remporte le contre-la-montre de la 4e étape et s'empare du maillot du jaune

Au classement général, le Français Christophe Laporte (Jumbo-Visma) s'efface après avoir porté le maillot jaune pendant trois jours. Bjerg devance désormais Vingegaard de 12 secondes, et le Britannique Fred Wright (Bahrain-Victorious) de 34 secondes. Le profil de l'épreuve chronométrée était piégeux, avec une courte ascension au départ avant une descente vers le premier passage intermédiaire. Une portion relativement plate suivait ensuite avant le deuxième passage intermédiaire, et une dizaine de kilomètres d'ascension jusqu'à la ligne d'arrivée. Le champion de France 2020 du contre-la-montre Rémi Cavagna a établi un temps de référence en 37:55, bouclant les 31,1 kilomètres à une moyenne de 49,213 km/h. Les leaders du classement général pouvaient donc se situer pendant leur parcours, mais c'est Mikkel Bjerg qui a impressionné en signant le meilleur temps en 37:28, alors qu'il était passé 8e puis 2e aux temps intermédiaires, pour remporter sa première victoire chez les professionnels. Parmi les favoris, son compatriote Jonas Vingegaard a fait la bonne opération en terminant à 12 secondes, devant ses principaux concurrents. Cavagna a fini 3e à 27 secondes, tandis que le maillot blanc Rune Herregodts (Intermarché-Circus-Wanty) a signé le 7e temps à 54 secondes. Il cèdera sa tunique à Wright. Jeudi, la 5e étape permettra une explication entre favoris, avec 191,1 kilomètres de Cormoranche-sur-Saône à Salins-les-Bains. La première moitié de l'étape sera plate, avant une première montée et deux autres ascensions dont la Côte de Thésy de deuxième catégorie (3,7 km à 8,2%) à 14 kilomètres du terme. (Belga)