DEME a démarré la construction du premier grand parc éolien offshore aux États-Unis

DEME Offshore US, une filiale américaine de DEME, installera non seulement les fondations des éoliennes, mais aussi, entre autres, la sous-station offshore et les éoliennes elles-mêmes. "Il s'agit d'une étape importante pour notre équipe à Boston (...) car il s'agit du premier parc éolien offshore que nous construisons dans les eaux américaines", a déclaré Jan Klaassen, directeur général de DEME Offshore US, dans un communiqué de presse. Vineyard Wind 1 sera situé à quelque 25 kilomètres de la côte de Martha's Vineyard, une île de l'État du Massachusetts, au nord-est du pays. Le parc comptera 62 éoliennes, d'une puissance de 800 mégawatts. (Belga)