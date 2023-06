Deux blessés graves dans une bagarre survenue lors d'un mariage à Molenbeek

Les faits se sont déroulés mardi vers 23h30 du côté d'une salle des fêtes située quai de Mariemont, le long du canal. Pour une raison qui reste à déterminer, une bagarre a éclaté entre plusieurs participants, au cours de laquelle des armes blanches et une arme à feu ont été utilisées. "Selon les premiers éléments de l'enquête, deux personnes auraient été blessées au cours de l'altercation, l'une à la suite d'un coup de couteau dans le dos, et l'autre à la suite d'un coup de feu au niveau de la jambe. Toutes deux ont été transportées à l'hôpital mais leurs jours ne sont pas considérés comme étant en danger", a déclaré le porte-parole du parquet de Bruxelles, Martin François. "Le parquet a ordonné la descente sur les lieux du laboratoire scientifique de la police fédérale, et a requis un médecin légiste. L'enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes de ces faits et d'en identifier les auteurs", a ajouté le porte-parole. (Belga)