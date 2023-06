Grève spontanée chez De Lijn à la suite d'une agression

Une agression physique "grave" s'est produite mardi sur la ligne 417, le service rapide assurant la liaison Anvers-Turnhout. L'incident s'est produit près de la Rooseveltplaats, au cœur d'Anvers. Un chauffeur a été frappé et son véhicule endommagé par des personnes, aujourd'hui en fuite. Plusieurs collègues de la victime ont débrayé, ce mercredi, pour marquer leur mécontentement dans la région de Turnhout, Oostmalle et Mol. De nombreux bus sont annulés sur les lignes 380, 419, 440 à 450 et 460 à 470. (Belga)