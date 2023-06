ITF Surbiton - Après le double, Yanina Wickmayer passe le premier tour du simple

Wickmayer a débuté la partie sur des chapeaux de roue en prenant le service de son adversaire deux fois pour mener 5-1. L'ancienne 12e mondiale a laissé deux jeux de répit à Bains, mais a enlevé la manche ensuite sur son service, 6-3. Dans le deuxième set, la Britannique a défendu quatre balles de break avant de prendre le service Wickmayer et mener 3-1. Cette dernière a néanmoins contré de suite, et a fait la différence en fin de set en remportant les trois derniers jeux, 6-4. Au prochain tour, 'Wicky' rencontrera l'Américaine Elizabeth Mandlik (WTA 119), 6e tête de série. Celle-ci a disposé de la Britannique de 38 ans Emily Webley-Smith, partenaire de Magali Kempen sur le double, qualifiée et non classée, 6-3, 6-0. Mardi, Wickmayer (WTA 89 en double) avait également obtenu sa place au deuxième du tour du double, dans lequel elle est classée 4e tête de série aux côtés de l'Américaine Sophie Chang (WTA 64). Le duo affrontera dans l'après-midi les Américaines Ashlyn Krueger (WTA 114) et Elizabeth Mandlik (WTA 282). (Belga)