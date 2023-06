ITF Surbiton - Magali Kempen s'incline au premier tour du simple face à Harriet Dart

Kempen avait pris un bon départ dans la rencontre avec un break d'entrée converti sur la première balle. Elle a fait la course en tête jusqu'à réussir un nouveau break pour enlever la manche sur son service, 6-2. Dans le deuxième set, les joueuses ont défendu avec succès leur service jusqu'à 5-4, lorsque Dart a réussi à conclure sur sa troisième balle de set, 6-4. À l'inverse de la deuxième manche, la troisième a vu de nombreux breaks: cinq au total dans les six premiers jeux, dont trois en faveur de la Britannique qui a pris la main. Après une balle de match sur le service de Kempen, Harriet Dart a converti sa deuxième opportunité, 6-3. Magali Kempen quitte donc le tournoi de Surbiton après deux éliminations au premier tour. La joueuse de 25 ans, 169e mondiale en double, avait vu sa course s'arrêter aux côtés de la Britannique Emily Webley-Smith (WTA 225), contre l'Américaine Quinn Gleason (WTA 162) et la Française Elixane Lechemia (WTA 141), mardi dans le double. Yanina Wickmayer demeure en lice sur les deux tableaux. Mercredi, la 140e joueuse mondiale, qualifiée, s'est imposée contre l'invitée Britannique Naiktha Bains (WTA 304), 6-3, 6-4, en simple. Au prochain tour, 'Wicky' rencontrera l'Américaine Elizabeth Mandlik (WTA 119), 6e tête de série. Wickmayer (WTA 89 en double) affrontera dans l'après-midi les Américaines Ashlyn Krueger (WTA 114) et Elizabeth Mandlik (WTA 282) au deuxième tour du double, où elle est 4e tête de série avec l'Américaine Sophie Chang (WTA 64). (Belga)