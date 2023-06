ITF Surbiton - Yanina Wickmayer et Sophie Chang accèdent aux demi-finales du double

La 89e joueuse mondiale en double, classée 4e tête série en compagnie de l'Américaine Sophie Chang (WTA 64), a battu les Américaines Ashlyn Krueger (WTA 114) et Elizabeth Mandlik (WTA 282) 6-3, 6-2 en 57 minutes. Rapidement en contrôle de la partie après deux breaks, 4-1, Wickmayer et Chang ont laissé Krueger et Mandlik revenir à un jeu avant de conclure sur le service adverse, 6-3. Le duo belgo-américain a dû patienter dans le deuxième set pour faire la différence, mais a converti sa deuxième balle de break pour faire 4-2, et s'envoler vers la victoire après un nouveau break et deux balles de match, 6-2. Au prochain tour, les demi-finales, Yanina Wickmayer et Sophie Chang rencontreront l'Australienne Olivia Gadecky (WTA 158) et la Britannique Eden Silva (WTA 203). En simple, après être passée par les qualifications, 'Wicky' a également réussi sa journée en s'imposant au premier tour contre l'invitée Britannique Naiktha Bains (WTA 304), 6-3, 6-4. La partie a duré 1 heure et 21 minutes. Elle affrontera ensuite l'Américaine Elizabeth Mandlik (WTA 119), 6e tête de série. Magali Kempen (WTA 196) a quant à elle été éliminée mercredi au premier tour du simple par la Britannique Harriet Dart (WTA 135), 2-6, 6-4, 6-3. La joueuse de 25 ans, 169e mondiale en double, avait vu sa course s'arrêter aux côtés de la Britannique Emily Webley-Smith (WTA 225), contre l'Américaine Quinn Gleason (WTA 162) et la Française Elixane Lechemia (WTA 141), mardi dans le double. (Belga)