Jupiler Pro League - Le capitaine du Standard Noë Dussenne quitte le club liégeois après quatre ans

Dussenne a débuté sa carrière professionnelle dans sa ville natale de Mons en 2009 avec le RAEC Mons. Il a ensuite défendu les couleurs de Tubize, du Cercle Bruges, de Mouscron, du club italien de Crotone, de La Gantoise et une nouvelle fois de Mouscron qu'il a quitté pour le Standard à l'été 2019. Pour sa première saison avec les Rouches, Dussenne a connu une blessure aux ligaments croisés du genou droit et a été écarté avant de faire son retour fin septembre 2020. Sous l'ancien entraîneur Philippe Montanier, il est devenu un titulaire régulier au cœur de la défense du Standard, mais un mois après la nomination de Mbaye Leye, il est passé sur le banc. Il y est rarement sorti jusqu'au limogeage de Leye début octobre 2021. Sous Luka Elsner, Dussenne a de nouveau été un titulaire indiscutable et en mars 2022, il a été nommé capitaine. Une fois Ronny Deila à la tête de l'équipe, il a gardé le même statut. En janvier, il était proche d'un transfert au Lokomotiv Moscou, mais ce transfert a finalement échoué. Cette saison, le capitaine a mené le Standard à une sixième place en saison régulière et à une troisième place en Europe Playoffs. Il quitte Sclessin après 93 matchs, au cours desquels il a marqué huit fois et signé quatre passes décisives. (Belga)