Jupiler Pro League - Roman Neustädter prolonge pour une saison à Westerlo

Neustädter a été un pion important de l'équipe de Jonas De Roeck cette saison, avec laquelle il a disputé 36 matches. Le Russe, qui a grandi en Allemagne, était arrivé en Campine en février de l'année dernière et n'avait disputé que 2 matches pour Westerlo en Challenger Pro League. Il a endossé un rôle plus important dans l'élite cette saison. Dans le passé, Neustädter a joué en Bundesliga avec Mayence, Borussia Mönchengladbach et Schalke 04. Il a également joué pour Fenerbahçe en Turquie et au Dinamo Moscou en Russie, et a été international russe à treize reprises. Cette saison, Westerlo a terminé 7e de Jupiler Pro League et a disputé les Europe play-offs. Le club avait déjà annoncé l'arrivée de deux renforts, les défenseurs Jordan Bos et Arthur Piedfort. (Belga)