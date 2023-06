La chaleur contraint le secteur de la construction à adapter ses activités

Dans son "plan chaleur", Embuild prévoit un ensemble de mesures organisationnelles et techniques. Il est par exemple préconisé d'effectuer des rotations pour les tâches extérieures, de prévoir des pauses en suffisance ou encore fournir boissons et crème solaire. Outre le décalage du début de journée, afin d'éviter les fortes chaleurs, la fédération de la construction recommande également de fabriquer certains éléments d'un bâtiment en atelier ou en usine plutôt que sur chantier. La hausse du mercure a également un impact sur la qualité de certains produits. Dès lors, Embuild déconseille aussi, pour réduire le risque d'incidents et d'accidents de travail, l'utilisation des matériaux qui sèchent rapidement comme le mortier, le béton et la peinture, ainsi que celui de la colle, dont le pouvoir adhésif est altéré. (Belga)