La famille Saverys lance une offre publique d'achat sur Exmar

Nicolas Saverys détient déjà près de la moitié des actions, principalement via son holding Saverex, par le biais de laquelle il lancera demain/jeudi son offre de rachat des parts Exmar non détenues. Saverex avait initialement envisagé une offre de 12,10 euros par action, soit près d'un quart de plus que le dernier cours de clôture d'Exmar avant l'annonce de l'offre. Le prix a désormais été réduit du montant brut du dividende de 1 euro. Pour les options d'achat d'actions, la famille Saverys propose 1,48 euro par action. La période initiale d'acceptation de l'offre devrait se clôturer le 6 juillet. Les résultats seront annoncés une semaine plus tard. (Belga)