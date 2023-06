La police bruxelloise saisit 100 grammes de cocaïne en contrôlant un véhicule

"La patrouille avait repéré un véhicule en train de commettre une infraction au code de la route avenue de Cortenbergh. Le conducteur roulait en sens inverse et à une vitesse inadaptée. Les inspecteurs ont donc décidé d'effectuer un contrôle", a expliqué la police locale mercredi. "Le particulier n'a pu présenter aucun document d'identité et semblait très nerveux. Il a pu être identifié et il s'est avéré qu'il n'avait pas de résidence fixe en Belgique. De plus, il avait été signalé pour un prélèvement d'ADN", a-t-elle dit. "Une odeur de marijuana émanait du véhicule. Dans la portière du côté conducteur se trouvait une petite quantité de marijuana. Un chien antidrogue est venu sur place a trouvé également un sachet contenant un peu plus de 100 grammes de cocaïne sous le siège conducteur", a détaillé la zone de police. Le suspect a été mis à la disposition du parquet de Bruxelles après audition. Celui-ci a saisi un juge d'instruction qui a ensuite placé le suspect sous mandat d'arrêt. (Belga)