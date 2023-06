L'association SOS Faim change de nom pour devenir "Humundi"

"Humundi" représente la contraction de deux mots : "humain" et "mundi". Le premier évoque l'humanité et les droits humains, dont le droit à l'alimentation, qui occupent une place majeure dans l'action de l'ONG. Le second rappelle l'idée de globalité, soulignant l'enjeu planétaire que représente la problématique de l'alimentation. "Ces questions nous concernent tous et nécessitent une approche à la fois locale et globale", pointe l'organisation. Si les objectifs de SOS Faim/Humundi resteront les mêmes, sa façon de les atteindre vont évoluer, pour répondre aux mieux aux enjeux mondiaux actuels. "La faim, c'est le symptôme d'un système qui est malade. Nous devons dès lors travailler à ce niveau systémique pour faire avancer les choses", souligne Benoît de Waegeneer, secrétaire général de l'ONG. Avec ce nouveau nom, l'organisation souhaite dès lors souligner l'importance de préserver la planète et ses écosystèmes, au travers de l'utilisation de l'agroécologie notamment. "Près de 800 millions de personnes ont faim dans le monde, alors que la planète pourrait être capable de nourrir 12 milliards d'individus à l'aide d'une agriculture durable", note à ce sujet Nicolas Van Nuffel, président de la Coalition Climat, présent lors d'un panel organisé à l'occasion du changement de nom de l'organisation. "C'est une aberration, la preuve que le problème se trouve dans le fonctionnement du système." En changeant de nom, l'ONG agit également face à "un sentiment d'urgence", dans but d'élargir son public et de placer la question de la sécurité alimentaire au centre du débat public. (Belga)