Météo - Jusqu'à 30 degrés attendus vendredi

Ce soir et cette nuit, le temps deviendra sec et peu nuageux après dissipation des dernières averses. Quelques champs de nuages bas se développeront toutefois dans certaines vallées de la Haute Belgique. Les minima seront généralement compris entre 10 et 14 degrés. Jeudi, la journée débutera avec un temps ensoleillé mais, au fil des heures, des cumulus bourgeonneront ici et là. L'après-midi, ces derniers pourraient d'ailleurs donner lieu à une averse (orageuse) localisée, principalement au sud du sillon Sambre-et-Meuse. A la mer, le mercure ne dépassera pas les 17 degrés. En Ardenne, les températures maximales seront proches de 23 degrés tandis que dans le centre, elles atteindront 26 degrés. Le vent sera souvent modéré de secteur est à nord-est. Vendredi, la journée s'annonce encore un peu plus chaude et ensoleillée, malgré quelques nuages cumuliformes. Le temps devrait toutefois rester généralement sec. Les maxima grimperont jusqu'à 30 degrés en Campine. (Belga)