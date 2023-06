Offre sur Telenet: Liberty Global propose 21 euros par action

Le 21 mars dernier, Liberty Global avait lancé une offre publique d'acquisition (OPA) sur le solde du capital de sa filiale Telenet. Il avait alors proposé 22 euros par action, soit une prime de 59% par rapport au cours de Bourse de clôture de Telenet le 15 mars, avant la suspension temporaire de cotation de l'action. Il apparaît désormais, d'après le prospectus, que l'offre réelle est inférieure. Liberty réduit le prix proposé du dividende brut de 1 euro versé le 5 mai. L'offre actuelle signifie que Liberty a mis de côté plus de 880 millions d'euros pour les 37,70 % d'actions publiques de Telenet. Les actionnaires pourront accepter l'offre à partir de demain/jeudi à 9 heures. La première période d'acceptation initiale devrait se terminer le 12 juillet. Liberty cherche à obtenir au moins 95% des actions de Telenet. Si ce seuil est atteint, une offre de reprise simplifiée suivra. L'une des conditions de l'offre publique d'achat est qu'elle "ne doit pas entraîner de modification substantielle défavorable" du cours de clôture de l'indice Bel20 ou des actions des concurrents Proximus et Orange Belgium avant l'annonce des résultats de l'OPA. Ces derniers seront publiés "aux alentours du 19 juillet" et le prix sera payable le 26 juillet. (Belga)