Pas encore d'inquiétude en ce qui concerne les réserves en eau

En ce qui concerne les barrages-réservoirs, la situation est normale bien que les entrées soient faibles vu l'absence de précipitations, poursuit la cellule d'expertise. Par ailleurs, aucune interdiction de navigation n'est à l'ordre du jour pour l'instant même si une diminution significative des débits est observée depuis le 15 mai en raison de l'absence de précipitations sur les cours d'eau, qu'ils soient navigables ou non, note encore la cellule Les niveaux des eaux souterraines relevés se situent, quant à eux, dans la fourchette haute grâce aux pluies des derniers mois et s'inscrivent dans la lignée de ceux des années plutôt sèches précédentes (2018 à 2020), voire légèrement supérieurs, ajoute la cellule. La production et la distribution d'eau sont assurées normalement. L'état des eaux souterraines est meilleur par rapport à l'an dernier au nord du pays où leur niveau est considéré comme normal voire élevé dans 83% des stations de mesure pour cette période de l'année et 60% indiquent un niveau d'eau souterraine normal, rapporte pour sa part le cabinet de la ministre flamande de l'Environnement, Zuhal Demir (N-VA). "Néanmoins, l'absence de pluie ces dernières semaines et dans les jours à venir se fera sentir dans les débits et les niveaux de nos cours d'eau", prévient le cabinet Demir pour qui "la situation n'est pas encore préoccupante" même s'il appelle toujours à consommer l'eau avec parcimonie. La prochaine réunion de la cellule d'expertise sécheresse du SPW est prévue le 16 juin 2023 à 13h30. (Belga)