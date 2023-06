Qualifications Euro 2024 - Sergueï Rebrov nommé sélectionneur de l'Ukraine

"C'est une nouvelle étape dans l'histoire du football ukrainien. Un moment particulier, puisque la nouvelle page s'écrira pendant la loi martiale, dans une période particulière pour notre pays", a déclaré le président de la Fédération ukrainienne Andriy Pavelko, cité par le site internet de l'instance, en référence à la guerre déclenchée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le 24 février 2022. Rebrov remplace Ruslan Rotan et son contrat doit se terminer le 30 juillet 2026, donc après le Mondial organisé aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Il va rapidement entrer dans le vif du sujet puisque l'Ukraine doit disputer trois matches au mois de juin, un amical en Allemagne (12 juin) et deux rencontres des qualifications de l'Euro-2024 contre la Macédoine du nord (16 juin) et Malte (19 juin). Ancien compère de la légende du football ukrainien Andreï Shevchenko à la pointe de l'attaque de la sélection dans les années 1990 et 2000, Rebrov (49 ans) a effectué l'essentiel de sa carrière de joueur au Dynamo Kiev (1992-2000), remportant neuf titres nationaux, avant de filer notamment en Angleterre (à Tottenham de 2000 à 2004). Il a terminé son parcours en Russie au Rubin Kazan en 2009. Il a ensuite été l'entraîneur du Dynamo Kiev (2014-2017), auréolé de deux sacres en championnat, avant des expériences sur le banc en Arabie saoudite (Al-Ahli), en Hongrie (Ferencvaros) et aux Emirats Arabes Unis (Al-Ain) où il a été démis de ses fonctions la semaine dernière. (Belga)