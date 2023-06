Roland-Garros - Alexander Zverev s'offre une place dans le dernier carré en écartant Etcheverry

Zverev a dominé son adversaire du jour, qui participait pour la deuxième fois au tableau final de Roland-Garros et avait échoué au premier tour la saison dernière. Un break en milieu de première manche a suffi pour l'Allemand, qui a défendu deux balles de contre-break pour prendre le set, 6-4. Le deuxième set a néanmoins tourné à l'avantage d'Etcheverry, qui a vu son break contré immédiatement avant de prendre à nouveau le service de Zverev et de confirmer dans le jeu suivant, 6-3. Lancé, l'Argentin a breaké d'entrée à la troisième reprise, mais celui qui était encore numéro 2 mondial il y a un an a enchaîné deux breaks pour reprendre la main. Trois balles de set ont été écartées par Etcheverry sur son service, retardant seulement l'échéance, 6-3. Le 49e mondial ne s'est pas avoué vaincu, et s'est procuré deux balles de break dans la dernière manche, sans succès. Zverev a converti la première opportunité de prendre l'avantage et défendu à nouveau deux balles de break dans le jeu de service suivant, à 4-3, pour conclure la partie, 6-4. Alexander Zverev atteint le dernier carré de Roland-Garros pour la troisième fois consécutive. Il s'était grièvement blessé à la cheville l'an dernier contre Nadal. Il jouera contre le vainqueur du duel scandinave entre le Norvégien Casper Ruud (ATP 4) et le Danois Holger Rune (ATP 6), la revanche du match remporté au même stade par Ruud la saison dernière. L'autre demi-finale opposera le numéro 1 mondial, l'Espagnol Carlos Alcaraz, au numéro 3, le Serbe Novak Djokovic. (Belga)