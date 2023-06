Roland-Garros - Beatriz Haddad Maia surprend Ons Jabeur et se hisse en demi-finale

Dominatrice de la première manche, Jabeur a eu deux balles de break à 5-5 dans le deuxième set. Haddad Maia s'en est sortie et a égalisé à une manche partout au jeu décisif. C'était le tournant du match, car Jabeur perdait ses deux premiers services du troisième set (3-0). Elle revenait à 3-1 mais concédait un nouveau break (4-1). Haddad Maia sauvait quatre balles de break dans le jeu suivant et concluait ensuite la partie. Haddad Maia, 27 ans, n'avait jusqu'ici jamais dépassé le deuxième tour d'un tournoi du Grand Chelem. Elle devient la première Brésilienne à rejoindre le dernier carré d'un tournoi du Grand Chelem depuis Maria Bueno, demi-finaliste de l'US Open en 1968. Bueno avait atteint les demi-finales de Roland-Garros en 1966. Finaliste de Wimbledon et de l'US Open l'an passé, Jabeur, 28 ans, disputait pour la première fois les quarts de finale à Roland-Garros. Pour une place en finale, Haddad Maia défiera la gagnante du choc entre la Polonaise Iga Swiatek, N.1 mondiale et tenante du titre, et l'Américaine Coco Gauff (WTA 6), soit le remake de la finale de l'an passé. (Belga)