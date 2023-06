Roland-Garros - Joachim Gérard éliminé en quarts de finale en simple

Le Ucclois, installé dans le Brabant Wallon, 34 ans, 4e joueur du monde, a été battu au deuxième tour au bout de trois manches par l'Espagnol Martin De La Puente, 23 ans, 7e mondial, 3-6, 7-6 (7/2) et 6-4 au bout de 2 heures et 40 minutes de jeu. Joachim Gérard, finaliste de l'édition 2020 à Roland-Garros, s'était incliné au premier tour de l'Open d'Australie en janvier. Il compte Wimbledon et l'Open d'Australie en 2021 à son palmarès. Joachim Gérard est encore engagé dans le double à Paris où il fait la paire avec le jeune Japonais de 17 ans Tokito Oda, 2e mondial chez les seniors et numéro 1 mondial chez les juniors. Le duo belgo-japonais sera opposé au premier tour (quarts de finale) à la paire néerlandaise formée par Maikel Scheffers et Ruben Spaargaren. Joachim Gérard a remporté Roland Garros en double avec le Français Stéphane Houdet en 2014, Wimbledon en 2017 avec le Britannique Gordon Reid puis en 2019 avec le Suédois Stefan Olsson avec qui il a aussi gagné l'Open d'Australie la même année. (Belga)