Roland-Garros - Joachim Gérard éliminé en quarts de finale : "J'aurais dû gagner en deux sets"

"J'aurais dû gagner en deux sets", a expliqué Joachim Gérard. "J'avais la mainmise sur le match à ce moment-là. J'ai eu plusieurs balles de break (trois à 1-1 et une à 3-3, ndlr), mais je ne suis pas parvenu à les concrétiser. J'ai été un peu trop passif. J'aurais dû être plus entreprenant. Les opportunités, il faut aller les saisir et ne pas attendre qu'on nous les donne. Et je l'ai payé par la suite. Dans le troisième set, il a été solide, il a bien servi et il ne m'a plus vraiment laissé d'occasions. Et c'est moi qui a un peu failli au service. Cela me laisse évidemment un goût de trop peu, mais il y a du positif. J'ai réussi à hausser mon niveau de jeu après un premier tour où il n'y avait pas eu de match. J'étais dans la bagarre. Il ne manquait pas grand-chose aujourd'hui. Bref, je suis sur la bonne voie. Il faut continuer à travailler, car si j'arrive à régler ces petits détails, à me montrer plus solide lors des moments importants, cela changera tout lors des prochains tournois". Roland-Garros n'est toutefois pas encore terminé pour Joachim Gérard. Le Brabançon est ainsi encore engagé en double, aux côtés du jeune Japonais de 17 ans Tokito Oda (ITF 2), numéro 1 mondial junior. Le duo sera opposé au premier tour à la paire néerlandaise formée par Maikel Scheffers (ITF 16) et Ruben Spaargaren (ITF 5). (Belga)