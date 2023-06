Roland-Garros - Philippe Cassiers, le coach de Blockx, craint "une petite déchirure" à la cuisse droite

"C'est dommage, car Alexander jouait vraiment bien depuis le début du tournoi. Je suis triste pour lui", a expliqué Philippe Cassiers. "Depuis lundi soir, après sa victoire au deuxième tour, nous avons tout fait en matière de récupération et de soins pour qu'il puisse défendre ses chances. De la kiné, des bains de glace, des massages, de l'hydratation avec des électrolytes. Alexander a même porté des Reboots, des bottes de pressothérapie qui accélèrent la récupération suite à l'effort, voire à une blessure musculaire. Malheureusement, ce matin au réveil, il m'a dit que la douleur était plus forte. Il est monté sur le court avec un bandage à la cuisse, mais cela n'a pas aidé". Et Alexander Blockx a abandonné après avoir concédé le premier set 6-4 à l'Américain Learner Tien (ITF 23). "La raison a pris le pas sur le cœur", a-t-il poursuivi. "Alexander voulait jouer ce match, ce que je comprends parfaitement. Nous avons toutefois vite remarqué que ce serait compliqué. Après la perte du premier set, il est venu vers moi et je lui ai fait comprendre qu'il ne serait pas judicieux de continuer dans ces conditions. La saison est encore longue et alors qu'il est en pleine progression, il serait malvenu de l'hypothéquer. Il est allé voir le médecin du tournoi et il se pourrait qu'il souffre d'une petite déchirure à la cuisse. Là, nous rentrons en Belgique où des examens complémentaires nous permettront d'en savoir plus". (Belga)