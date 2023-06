Taux d'intérêt - L'Autorité belge de la concurrence priée d'étudier le problème

Depuis plusieurs semaines, la pression politique s'accroît sur le secteur bancaire afin qu'il relève les taux d'intérêt des comptes d'épargne, et ainsi suivre la hausse des taux directeurs de la Banque centrale européenne. Socialistes et écologistes réclament une intervention de l'État, tandis que les libéraux et le CD&V veulent inciter les banques à s'exécuter. Dans un avis rendu à la demande du gouvernement, la Banque nationale s'est montrée défavorable à une loi qui lierait automatiquement les taux des comptes d'épargne à ceux de la BCE. Le 25 mai, M. Dermagne avait déjà proposé en comité ministériel restreint de saisir l'Autorité de la concurrence, a-t-on indiqué à son cabinet. Une première réunion a eu lieu avec le président de l'institution à ce sujet le 31 mai. Les choses commencent à bouger. Mercredi, l'une des grandes banques belges, Belfius, a annoncé une hausse de son taux d'épargne. De son côté, le Premier ministre, Alexander De Croo, a indiqué en début de semaine que si les banques ne "faisaient pas fonctionner le marché", le gouvernement interviendrait. (Belga)