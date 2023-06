TC Namur - Faux et abus de biens sociaux : des amendes et confiscations réclamées

(Belga) Le parquet de Namur a requis, mercredi devant le tribunal correctionnel, une peine d'amende laissée à l'appréciation du tribunal et des confiscations à hauteur des montants détournés à l'encontre du gérant de 4 sociétés actives dans le secteur de la construction en province de Namur. Le prévenu devait répondre de préventions de faux et usage de faux, d'abus de biens sociaux pour 223.000 euros, de fraude fiscale pour 330.000 euros, de défaut de comptabilité et de crédit artificiel.